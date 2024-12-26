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Из главной тюрьмы Мозамбика сбежали полторы тысячи человек

Из-за столкновений с сотрудниками тюрьмы погибли 33 заключенных, пытавшихся сбежать.
Ирина Егорова 2024-12-26 01:27:41
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Около 1,5 тысячи заключенных сбежали из главной тюрьмы строгого режима в столице Мозамбика Мапуту на фоне протестов в стране.

Из-за стычек с сотрудниками исправительного учреждения погибли 33 уголовника, пытавшихся сбежать, еще 15 пострадали. Об этом заявил командующий силами полиции Бернардину Рафаэл.

Тюрьма находится в 15 километрах от столицы Мозамбика. Там находилось более трех тысяч опасных преступников, осужденных, в основном, за убийства. 

«В результате поисковой операции при поддержке армии были задержаны около 150 беглецов», - передает агентство Франс Пресс.

По словам полицейского, это было «предумышленное» действие, ответственность за которое несут демонстранты. Он отметил, что протестующие накануне подошли к тюрьме, чем вызвали замешательство и спровоцировали беспорядки внутри учреждения. Заключенные смогли разрушить стену и сбежать.

Страну охватили крупные беспорядки и акции протестов оппозиции после оглашения предварительных результатов выборов президента и парламента. Они прошли в Мозамбике 9 октября. 23 декабря Конституционный совет (КС) Мозамбика опубликовал окончательные итоги голосования и провозгласил Даниэла Шапу новым президентом страны.

#Заключенные #полиция #Мозамбик #тюрьма #побег
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