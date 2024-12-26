Комендантский час в ЛНР приостановят на Новый год и Рождество

В некоторых районах Луганской Народной Республики приостановят действие комендантского часа в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ограничения не будут действовать с 23.00 31 декабря до 04.00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января. По словам главы республики, это решение распространяется на те районы, где это позволяет военная обстановка. Указ об этом уже подписан.

По соображениям безопасности в указанные дни в Кременском, Сватовском и Троицком районах по-прежнему будет действовать комендантский час. Так же как и в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке.

На территории Луганской Народной Республики комендантский час действует с 23.00 до 04.00.