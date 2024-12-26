МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Комендантский час в ЛНР приостановят на Новый год и Рождество

Решение распространяется на те районы, где это позволяет военная обстановка.
Владимир Рубанов 2024-12-26 12:54:11
© Фото: Telegram/glava_lnr_info

В некоторых районах Луганской Народной Республики приостановят действие комендантского часа в новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ограничения не будут действовать с 23.00 31 декабря до 04.00 2 января, а также в ночь с 6 на 7 января. По словам главы республики, это решение распространяется на те районы, где это позволяет военная обстановка. Указ об этом уже подписан.

По соображениям безопасности в указанные дни в Кременском, Сватовском и Троицком районах по-прежнему будет действовать комендантский час. Так же как и в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке.

На территории Луганской Народной Республики комендантский час действует с 23.00 до 04.00.

#в стране и мире #Новый год #Рождество #ЛНР #Леонид Пасечник #комендантский час #Лисичанск #кременная #сватово
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 