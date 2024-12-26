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Россияне смогут увидеть «черную» Луну в новогоднюю ночь

Дело в том, что обычно Луна проходит четыре фазы, а в конце декабря она успеет вступить в условную «пятую» фазу.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 00:13:09
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Россияне смогут увидеть «черную Луну» в последний день 2024 года, сообщили в Новосибирском государственном университете. Спутник Земли станет практически невидимым — его полностью закроет собой планета.

«31 декабря 2024 года можно будет наблюдать такое астрономическое явление, как «Черная» Луна или второе новолуние, так как спутник Земли успеет вступить в лишнюю «пятую» фазу. Это происходит потому, что в среднем продолжительность Лунного месяца составляет 29,5 суток», — следует из заявления.

Дело в том, что обычно Луна проходит четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. В этом месяце она успеет вступить в условную «пятую» фазу, объяснила заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Альфия Нестеренко.

«Второе новолуние» будет невозможно увидеть невооруженным глазом. Тем не менее, самые внимательные могут рассмотреть небольшой кусочек, если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в нее метеорита. Такое явление происходит примерно один раз в час.

#Новый год #Луна #астрономия #фазы Луны #черная луна
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