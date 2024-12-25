В Москве прооперировали младенца с редкой опухолью на второй день жизни

Врачи Морозовской больницы провели сложнейшую операцию на легком новорожденного - малыш появился на свет с огромной опухолью и не мог самостоятельно дышать. 3D-модель легких Велеслава в два раза меньше реальных размеров органа. Синяя часть - здоровая, красная - с огромной опухолью весом 50 граммов. У малыша оказался самый опасный врожденный порок развития легких, который сместил сердце в левую часть грудной клетки.

«Третий тип, который был в данном случае - это один из самых редких. Очень небольшие размеры всех сосудистых образований и бронхов. То есть это очень кропотливая работа», - рассказала врач-торакальный хирург Морозовской больницы Софья Выдыш.

Врачи заметили патологию еще во время беременности на скрининге. Изначально предположили, что проблемы с сердцем, но во время родов выяснилось, что ребенок практически не дышит, значит, дело в легких. На второй день жизни Велеслава прооперировали. Главная задача, которая стояла перед врачами - удалить опухоль и не повредить сосудистую систему.

«До операции с нами говорил непосредственно врач, который его оперировал. Мы сразу узнали, что гарантий они никаких не дают, потому что ребенок очень маленький», - рассказала мама мальчика Елена Стрижкова.

После операции Елена полтора месяца не могла увидеть сына, так как все это время Велеслав находился в реанимации.

«Родители доверились врачам, видели они весь процесс лечения, обследования, и во взаимодействии с родителями у нас не возникало никаких проблем. После операции нам достаточно быстро удалось снять ребенка с искусственной вентиляции легких, он смог дышать самостоятельно», - пояснила врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации интенсивной терапии новорожденных Морозовской больницы Седа Махмудова.

Врачи всерьез опасались за его жизнь, потому ввели полный карантин. Все это время мать только из телефонных разговоров с врачами Морозовской больницы узнавала о состоянии Велеслава.

Во время выписки сына наконец-то смог увидеть и отец. Велеславу удалили 70% правого легкого, после полного восстановления родители планируют отдать его на плавание, чтобы улучшить работу дыхательной системы.