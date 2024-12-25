NASA опровергли «новогоднюю теорию заговора» о застрявших на МКС астронавтах

NASA опровергло «новогоднюю теорию заговора» о застрявших с июня на МКС астронавтах Starliner после фотографий со станции в новогодних шапках. Многие пользователи соцсетей усомнились, что они пребывают в космосе.

Американское космическое агентство утверждает, что украшения были привезены еще в конце ноября, пишет New York Post. Тогда на МКС завезли подарки, новогодние шапки, рождественские блюда, которые стали частью трехтонного груза.

«Шапки Санта-Клауса, а также другие украшения, специальные подарки для членов экипажа МКС и рождественские блюда были частью 3-тонного груза, доставленного SpaceX в конце ноября», — следует из материалов.

Ранее астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, застрявшие на МКС, сфотографировались в шапках Санта-Клауса рядом с елкой. Пользователи в соцсетях начали шутить, что застрявшие в космосе успели их связать за время пребывания на МКС. Некоторые даже строили теории, что астронавты находятся в киностудии.