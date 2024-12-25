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«Подарок Ангелу»: как 13-летний Назар из Енакиево сражается с ДЦП

Отец Назара находится на СВО и все заботы о ребенке легли на мать Елену Исаченко. Она мечтает поставить сына на ноги, сделать его более самостоятельным, но сумма на реабилитацию для нее неподъемная.
Игорь Лапик 2024-12-25 05:27:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фонд «Подарок Ангелу» открыл сбор средств на помощь 13-летнему Назару Исаченко из Енакиево в ДНР. Мальчик страдает ДЦП из-за родовой травмы. Дорогостоящий курс реабилитации и шаг в новую и счастливую жизнь - это то, чего не хватает Назару.

Первые дни своей жизни Назар провел на аппарате ИВЛ, позже обнаружились первые отклонения в развитии. Сейчас отец Назара находится на СВО и все заботы о ребенке легли на плечи матери Елены Исаченко, которая просит неравнодушных финансово помочь сыну и поучаствовать в его лечении и реабилитации.

Назар Исаченко сам говорит отдельными словами, хорошо слышит и прекрасно все понимает. Сейчас подросток обучается по адаптированной учебной программе 7-го класса на дому. Несмотря на свой сложный диагноз мальчик постоянно расширяют кругозор, например, смотрит на планшете документальные фильмы.

Сейчас стоит задача в буквальном смысле поставить Назара на ноги, чтобы он мог самостоятельно передвигаться, держать равновесие. Маме Назара все тяжелее даются заботы о ребенке, даже сборы и выход на улицу для женщины - это уже большая проблема.

За все время семья куда только ни обращалась, даже опробовала китайское иглоукалывание, но действительно помогли только в центре «Здоровье», который находится в Таганроге. Там Назару оказывают комплексную реабилитацию - массаж, физкультура, бассейн, различные тренажеры и даже билотерапия – лечение звуком и музыкой.

«Мы очень хотим попросить вас помочь нам в прохождении реабилитации — это очень важно. Для нас это попытки пойти ножками, а не ползать», - попросила мама Назара Елена Исаченко.

В сборе средств Назару помогает благотворительный фонд «Подарок Ангелу». Собрать необходимую сумму можно благодаря личному вкладу. Отправить любую сумму и подарить мальчику шанс на новую жизнь можно по короткому номеру или QR-коду. 

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