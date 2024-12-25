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Бастрыкин поручил проверить сведения о рейдерском захвате квартир в Москве

Ранее появились сведения, что у москвичей отбирают квартиры и выставляют на торги.
Карина Тазетдинова 2024-12-25 02:25:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после информации о рейдерском захвате квартир москвичей, передает Life со ссылкой на сообщение СК.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад», — следует из сообщения.

Ранее СМИ обратили внимание на сообщения о том, что у десятков жителей столицы за долги отбирают квартиры. После рейдеры выставляют их на торги.

Глава ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов по поручению Бастрыкина представит доклад об установлении всех обстоятельств. Будет организована проверка.

#Москва #квартиры #торги #Бастрыкин #рейдеры #Стрижов #гу ск
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