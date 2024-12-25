Сбор продлен: отец Назара из Енакиево погиб в зоне СВО

Тринадцатилетнему Назару из ДНР требуется наша помощь. Мальчика нужно поставить на ноги. Из-за родовой травмы ребенок страдает ДЦП. При этом есть шанс, что он сможет стать самостоятельнее. Для этого ему необходимо регулярно проходить курсы реабилитации. Общими усилиями за день нам удалось собрать 1 020 000 рублей. Но пока шли сборы - из зоны спецоперации пришли трагические новости.

Отец мальчика геройски погиб в зоне специальной военной операции. Мы приносим соболезнования семье и просим всех, кто может откликнуться - помочь мальчику, который теперь остался без отца. В связи с этим мы продляем сбор.

Наведите камеру смартфона на QR-код и перейдите по ссылке, или отправьте СМС-сообщение на короткий номер 3434. Помочь просто, важна любая сумма.

Назар Исаченко успешно разговаривает электронным голосом планшета. Сам говорит отдельными словами, хорошо слышит и прекрасно все понимает. Умственное развитие позволяет 13-летнему мальчику заниматься по адаптированной учебной программе 7-го класса.

Учебная комната Назара - это маленькая кухня в их квартире в Енакиево. Учительница Наталья Владимировна преподает ему все необходимые предметы. На вопросы мальчик отвечает, составляя слово из букв: либо на планшете, либо на бумажном алфавите. То же самое с цифрами. По русскому сейчас изучает рода и склонение существительных.

Любимые предметы у Назара - география и история Государства и Древнего мира. Назар любит следить за тем, как растет фасоль на подоконнике и играть со своей собакой по кличке Бакс. Несмотря на свой сложный диагноз, мальчик постоянно расширяют кругозор. Смотрит на планшете документальные фильмы. Понимает, что происходит в мире и в его стране.

Причиной ДЦП стала родовая травма. Первые дни ребенок провел на аппарате ИВЛ, потом обнаружились первые отклонения в развитии. Несмотря ни на что мальчика очень сильно любят.

«Он любознательный, любит компании, любит на праздники ездить. Мысли есть еще детей завести, хотелось бы. Он деток любит, всегда говорит, что надо братика или сестренку. Как Бог даст», - сказала мама Назара Елена Исаченко.

Весь груз ухода за ребенком лег на маму. Даже просто одеть мальчика перед прогулкой - непростая задача. Мы на собственном опыте убедились, что вывести ребенка на прогулку не просто и сделать это вместе с коляской под силу только двум взрослым мужчинам.

Высокий подъезд не оборудован пандусом. Спуститься по крутому крыльцу с кривыми ступеньками и здоровому человеку нелегко. Подняться еще сложнее. Носить мальчика на руках маме все тяжелее. За все время семья куда только ни обращалась. Пробовали китайское иглоукалывание, но действительно помогли только в центре «Здоровье», который находится в Таганроге. Там идет комплексная реабилитация: массаж, физкультура, бассейн, различные тренажеры и даже билотерапия - лечение звуком и музыкой.

«Назар стал более самостоятельным, он уже более самостоятельный в результате этих курсов лечения. Мы все хотим, чтобы наши дети ходили. Возможно, Назар будет передвигаться с опорой», - допустила врач-невролог центра «Здоровье» в Таганроге Людмила Черикова.

Сейчас стоит задача в буквальном смысле поставить Назара на ноги, чтобы он мог самостоятельно передвигаться. Но результат занятий нужно постоянно подкреплять. Регулярно, четыре раза в год на пару недель ездить в Таганрог. Но стоимость курсов реабилитации для семьи Назара неподъемная ноша.

«Мы очень хотим попросить вас помочь нам в прохождении реабилитации для нас. Это очень важно, это попытки пойти ножками, а не ползать», - попросила Елена Исаченко.

Помогает Назару в сборе средств Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу». Только благодаря общему вкладу можно собрать необходимую сумму.

Вы можете отправить любую сумму на короткий номер или по QR-коду на экране. У мальчика есть шанс начать новую жизнь - больше общаться с людьми и не быть прикованным к дому.