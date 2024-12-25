NZZ: Европа должна поддержать инициативу Бразилии и КНР по Украине

Европейские страны должны поддержать инициативу Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине, передает швейцарская газета Neue Z rcher Zeitung. Предложение стран включало в себя проведение конференции с участием России и Украины, отказ от поставок ВСУ и планов по отправке военных.

«Европе и Швейцарии следовало бы поддержать обнародованную в мае китайско-бразильскую инициативу», — следует из материала.

Автор материала Геральд Курт назвал «решающей ошибкой» не приглашать РФ на украинский саммит в швейцарском Бюргенштоке. Кроме того, он считает, что дальнобойные ракеты США, Франции и Британии не помогают Киеву.

Журналист считает, что Украина не сможет выиграть конфликт военным путем. По его мнению, у ВСУ растет усталость, а ситуация на фронте в ближайшее время еще больше поменяется в пользу Москвы.