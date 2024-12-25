МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NZZ: Европа должна поддержать инициативу Бразилии и КНР по Украине

Предложение предполагает проведение конференции с участием России и Украины, отказ от поставок ВСУ и планов по отправке военных.
Карина Тазетдинова 2024-12-25 01:08:25
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Европейские страны должны поддержать инициативу Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине, передает швейцарская газета Neue Z rcher Zeitung. Предложение стран включало в себя проведение конференции с участием России и Украины, отказ от поставок ВСУ и планов по отправке военных.

«Европе и Швейцарии следовало бы поддержать обнародованную в мае китайско-бразильскую инициативу», — следует из материала.

Автор материала Геральд Курт назвал «решающей ошибкой» не приглашать РФ на украинский саммит в швейцарском Бюргенштоке. Кроме того, он считает, что дальнобойные ракеты США, Франции и Британии не помогают Киеву.

Журналист считает, что Украина не сможет выиграть конфликт военным путем. По его мнению, у ВСУ растет усталость, а ситуация на фронте в ближайшее время еще больше поменяется в пользу Москвы.

#Китай #Россия #Украина #Бразилия #конференция #Швейцария #инициатива по украине #поставки всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 