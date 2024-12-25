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Опубликованы кадры с места удара ВСУ по Льгову в Курской области

В результате удара ВСУ по Льгову в Курской области четыре человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Ян Брацкий 2024-12-25 15:00:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жилая пятиэтажка получила сильные повреждения после удара ВСУ по Льгову в Курской области. На месте удара груды кирпичей и сгоревшие автомобили. Одним из первых на месте ЧП оказался корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Жертвами удара националистов стали три человека, еще один позже скончался в больнице. Пятеро жителей госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

На месте трагедии развернут оперативный штаб, жителей поврежденных домов эвакуировали, пострадавшим оказана помощь.

«Подача газа и электроснабжения в поврежденных и соседних домах временно отключена, аварийные бригады приступают к их восстановлению», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Силами МЧС очаги возгорания потушены. В ближайшее время коммунальщики восстановят остекление там, где взрывной волной повредило окна. Пострадавшие семьи получат адресную помощь от властей Курской области, пообещал Хинштейн.

 

#Курская область #ВСУ #удар #Хинштейн #наш эксклюзив #льгов
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