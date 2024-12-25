Добровольцам отряда БАРС вручили технику и присвоили очередные воинские звания

Минобороны России передало добровольцам отряда БАРС более 200 единиц вооружений и военной техники. Начальник управления ГОМУ Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов лично вручил бойцам ключи от автомобилей высокой проходимости.

«Очень много техники приходит, помогают. В прошлом году нам тоже давали и сейчас», — сказал командир подразделения отряда БАРС с позывным «Добрый».

Добровольцы получили автомобили КамАЗ, Урал, мотовездеходы, аппаратные комплексы подавления каналов управления БПЛА противника, более 40 комплектов дронов «Thermal-Drone (UCO)», 120-мм минометы 2С12А «Сани» и другие виды вооружения и средства экипировки.

Кроме того, в ходе мероприятия прошла церемония вручения очередных воинских званий командирам добровольческих отрядов. Александр Туляганов поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество, стойкость и высокий профессионализм.