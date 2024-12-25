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С Байконура запустили ракету «Союз» со спутником зондирования Земли

Аппарат вышел на орбиту через 9 минут и 23 секунды после старта.
Владимир Рубанов 2024-12-25 11:54:09
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

С Байконура запустили пятый спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». На орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-2.1б» через 9 минут и 23 секунды после старта.

В марте 2024 года на орбиту отправили спутник этой серии под номером 4. У него есть оборудование, которое позволяет делать фотографии Земли с разрешением 70 сантиметров.

Эти спутники нужны, чтобы следить за загрязнением и разрушением природы, искать полезные ископаемые, мониторить чрезвычайные ситуации и обновлять карты. Данные спутника используют Минприроды, МЧС, Росрыболовство, Росгидромет и другие потребители.

Скоро будут запущены новые спутники «Ресурс-ПМ». Они смогут делать фотографии с разрешением 0,3-0,4 метра.

#Наука #космос #роскосмос #Земля #природа #Ресурс-П #Ракета «Союз-2.1б» #Зондирование
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