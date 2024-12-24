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Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым

Президент России поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения.
Владимир Рубанов 2024-12-24 09:50:57
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В своем поздравлении глава государства отметил, что дорожит их добрыми отношениями.

В своей телеграмме Путин подчеркнул личный вклад Алиева в развитие Азербайджана, который уверенно укрепляет свои позиции на мировой арене.

Российский лидер отметил, что трудно переоценить вклад Ильхама Алиева в построение и укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между странами.

Путин выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В своем поздравлении глава государства пожелал президенту Азербайджана крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также передал сердечный привет его семье.

 

#в стране и мире #Ильхам Алиев #Азербайджан #Владимир Путин #Сотрудничество #поздравление #Телеграмма
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