Тела шести человек нашли в горящем бараке в Татарстане

Тела шести мужчин нашли спасатели при тушении барака для временного проживания рабочих в Татарстане, сообщили в МЧС России. Пожар произошел в поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса.

При возгорании в доме находились 39 человек. Своими силами на улицу выбрались 33 человека, один из них пострадал.

Пожарные ликвидировали открытое горение на 300 квадратных метрах. К тушению привлекли 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев сообщил, что пострадали два человека из тех, что спаслись.