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Тела шести человек нашли в горящем бараке в Татарстане

Своими силами на улицу выбрались 33 человека, один из них пострадал.
Владимир Рубанов 2024-12-24 08:39:02
© Фото: Telegram/mr_Rustem_Nuriev

Тела шести мужчин нашли спасатели при тушении барака для временного проживания рабочих в Татарстане, сообщили в МЧС России. Пожар произошел в поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса.

При возгорании в доме находились 39 человек. Своими силами на улицу выбрались 33 человека, один из них пострадал.

Пожарные ликвидировали открытое горение на 300 квадратных метрах. К тушению привлекли 14 специалистов и четыре единицы техники МЧС. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев сообщил, что пострадали два человека из тех, что спаслись.

#пожар #Татарстан #МЧС России #жертвы #ферма #Елабужский район #Малореченский #агропредприятие
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