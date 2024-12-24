Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли из огня, который охватил один из номеров гостиницы 13 человек. Пожар начался на втором этаже гостиницы, расположенной на улице Пихтовая во вторник утром.

«Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ликвидации пожара участвовали 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Огонь ликвидировали на площади около 10 квадратных метров.

По факту произошедшего инцидента проводится проверка. Также устанавливается причина возникновения пожара и ущерб.