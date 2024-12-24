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Пожарные спасли 13 человек при возгорании в гостинице во Владивостоке

Один человек пострадал. Огонь ликвидировали на площади 10 квадратных метров.
Ирина Егорова 2024-12-24 05:59:41
© Фото: mchs_vdk, Telegram © Видео: mchs_vdk, Telegram

Сотрудники МЧС во Владивостоке спасли из огня, который охватил один из номеров гостиницы 13 человек. Пожар начался на втором этаже гостиницы, расположенной на улице Пихтовая во вторник утром.

«Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал один человек, погибших нет», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ликвидации пожара участвовали 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Огонь ликвидировали на площади около 10 квадратных метров.

По факту произошедшего инцидента проводится проверка. Также устанавливается причина возникновения пожара и ущерб.

#пожар #МЧС РФ #Владивосток #пострадавшие #гостиница
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