В США начал извергаться один из самых активных вулканов в мире

В США на Большом острове архипелага Гавайи началось извержение вулкана Килауэа. Он считается одним из самых активных в мире, передает RT со ссылкой на The Guardian.

«Изображения с веб-камеры начали показывать, как лава вытекает из трещин в кальдере и бьет фонтанами», — следует из сообщения.

Сейсмическая активность началась примерно в 2 часа ночи по местному времени. Уже через пол часа лава начала бить из трещин.

Извержение вулкана может угрожать здоровью людей. В частности, это смог, содержащий диоксид серы.