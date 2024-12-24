МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США начал извергаться один из самых активных вулканов в мире

Людям может угрожать смог, который содержит в себе диоксид серы.
Карина Тазетдинова 2024-12-24 04:43:03
© Фото: Michael ZoellerUsgs, Keystone Press Agency, Global Look Press

В США на Большом острове архипелага Гавайи началось извержение вулкана Килауэа. Он считается одним из самых активных в мире, передает RT со ссылкой на The Guardian.

«Изображения с веб-камеры начали показывать, как лава вытекает из трещин в кальдере и бьет фонтанами», — следует из сообщения.

Сейсмическая активность началась примерно в 2 часа ночи по местному времени. Уже через пол часа лава начала бить из трещин.

Извержение вулкана может угрожать здоровью людей. В частности, это смог, содержащий диоксид серы.

#сша #Гавайи #вулкан #Килауэа #смог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 