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Китай увеличил поставки фейерверков в Россию в 1,5 раза

В этом году Москва закупила у Пекина «огоньков» на сумму 12,8 миллиона долларов.
Карина Тазетдинова 2024-12-24 04:27:55
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Китай нарастил поставки фейерверков в Россию в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об сообщили РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Отмечается, что КНР занимает большую долю в российском импорте салютов. Осенью в РФ ввезли 99% фейерверков китайского производства.

В этом году Москва закупила у Пекина «огоньков» на сумму 12,8 миллиона долларов. В прошлом году в тот же период поставка вышла на 8,7 миллиона долларов.

Тем не менее, если смотреть на китайский импорт фейерверков за год, то оборот уменьшился на 11%. Причина — отказ городов от салютов на некоторые праздники.

Кроме того, импорт новогодних товаров, среди которых елочные игрушки, искусственные елки также снизился на 5%. В этом году он составил 103,5 миллионов долларов.

#Китай #Россия #праздник #Салют #Новый год #Фейерверк #кнр #Импорт
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