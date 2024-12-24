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NBC: экс-президента США Клинтона госпитализировали

Билл Клинтон столкнулся с лихорадкой и высокой температурой.
Никита Матосов 2024-12-24 03:08:22
© Фото: Photo Image Press, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Билл Клинтон, бывший президент США, был госпитализирован в Вашингтоне из-за высокой температуры. По информации телеканала NBC News, Клинтон почувствовал недомогание, поэтому и решил пройти медицинское обследование.

«Он в порядке... Билл находится в сознании», — заявил помощник экс-президента.

В настоящее время в больнице Клинтона ожидают обследования и сбор анализов.

Заместитель руководителя аппарата Клинтон Анхель Уренья уточнил, что больница расположена при Джорджтаунском университете. Он также рассказал, что бывший президент США находится в хорошем расположении духа, а ситуация «не является экстренной».

#в стране и мире #сша #Клинтон #врачи #Президент
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