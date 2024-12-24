NBC: экс-президента США Клинтона госпитализировали

Билл Клинтон, бывший президент США, был госпитализирован в Вашингтоне из-за высокой температуры. По информации телеканала NBC News, Клинтон почувствовал недомогание, поэтому и решил пройти медицинское обследование.

«Он в порядке... Билл находится в сознании», — заявил помощник экс-президента.

В настоящее время в больнице Клинтона ожидают обследования и сбор анализов.

Заместитель руководителя аппарата Клинтон Анхель Уренья уточнил, что больница расположена при Джорджтаунском университете. Он также рассказал, что бывший президент США находится в хорошем расположении духа, а ситуация «не является экстренной».