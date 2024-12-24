Посетителей Эйфелевой башни экстренно эвакуировали из-за пожара

Около 1,2 тысячи посетителей были эвакуированы из-за пожара на Эйфелевой башне в Париже.

По данным управляющей компании, возгорание произошло в шахте лифта между вторым и третьим этажом. Его причиной могло послужить короткое замыкание.

Как сообщает BFMTV, на место инцидента оперативно прибыли пожарные и полицейские. Никто из посетителей башни не пострадал.

Сейчас главная достопримечательность французской столицы снова открыта для посетителей. Однако введены ограничения - можно подняться только до второго этажа. Проход на шпиль будет открыт позже, после дополнительных проверок.