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Посетителей Эйфелевой башни экстренно эвакуировали из-за пожара

Возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания проводки в шахте лифта между вторым и третьим этажом башни.
Ян Брацкий 2024-12-24 18:16:03
© Фото: JÃ�rgen Frommefiro Sport photo, Global Look Press

Около 1,2 тысячи посетителей были эвакуированы из-за пожара на Эйфелевой башне в Париже.

По данным управляющей компании, возгорание произошло в шахте лифта между вторым и третьим этажом. Его причиной могло послужить короткое замыкание.

Как сообщает BFMTV, на место инцидента оперативно прибыли пожарные и полицейские. Никто из посетителей башни не пострадал.

Сейчас главная достопримечательность французской столицы снова открыта для посетителей. Однако введены ограничения - можно подняться только до второго этажа. Проход на шпиль будет открыт позже, после дополнительных проверок.

#Франция #пожар #Париж #эвакуация #Эйфелева башня
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