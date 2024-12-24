Бойцы группировки «Север» эвакуировали жителей из села Суджанского района

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района Курской области в безопасные районы.

Жители рассказали бойцам спецоперации, что украинские боевики все время избивали их, атаковали их дома артиллерией и дронами-камикадзе. По словам эвакуированных, когда боевики ВСУ отходили от населенного пункта, они равняли с землей дом за домом.

Также они рассказали, что в живых остались чудом и только благодаря героизму российских военнослужащих.

Российские военнослужащие попросили местных жителей взять только документы, теплую одежду и самые необходимые вещи. Люди надеются, что потом вернутся в родные дома.

Оказание помощи гражданскому населению – одна из важнейших задач подразделений группировки войск «Север» в ходе проведения специальной операции, сообщили в Минобороны России.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.