Сотрудника режимного завода задержали за шпионаж в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России разоблачила гражданина, который передавал закрытую информацию украинским спецслужбам.

Сотрудники ФСБ узнали, что работающий на режимном предприятии мужчина 1980 года рождения общался со службой внешней разведки Украины.

За деньги он передавал информацию о российских военных, в том числе в зоне спецоперации, которая могла навредить России.

На допросе задержанный рассказал, что хотел передать Украине фото «изделия современной разработки ВПК».

Против этого человека завели уголовное дело о государственной измене. Его арестовали. Он признал свою вину.