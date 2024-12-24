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Сотрудника режимного завода задержали за шпионаж в пользу Украины

На допросе задержанный рассказал, что хотел передать Киеву фото «изделия современной разработки ВПК».
Владимир Рубанов 2024-12-24 12:17:32
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России разоблачила гражданина, который передавал закрытую информацию украинским спецслужбам.

Сотрудники ФСБ узнали, что работающий на режимном предприятии мужчина 1980 года рождения общался со службой внешней разведки Украины.

За деньги он передавал информацию о российских военных, в том числе в зоне спецоперации, которая могла навредить России.

На допросе задержанный рассказал, что хотел передать Украине фото «изделия современной разработки ВПК».

Против этого человека завели уголовное дело о государственной измене. Его арестовали. Он признал свою вину.

#Украина #ФСБ #ВПК #шпионаж #Задержание #арест #Госизмена #СВО
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