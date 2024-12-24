Не меньше 12 человек погибли при взрыве на оружейном заводе в Турции

Двенадцать человек погибли и трое ранены при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в Турции, сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.

«12 наших граждан погибли, трое ранены в результате взрыва на заводе в районе Кареси», - цитирует его заявление газета Sabah.

По словам чиновника, вероятность диверсии исключена. Данные о числе погибших подтвердил глава МВД Али Ерликая.

Работы по спасению оставшихся на заводе рабочих продолжаются. Расследование взрыва начала прокуратура провинции.

По информации издания, инцидент произошел в цехе по производству капсул. В регион направили 112 бригад скорой медицинской помощи и пожарных.

Репортер Haber допустил, что взрыв произошел в результате удара молнии.