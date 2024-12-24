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Не меньше 12 человек погибли при взрыве на оружейном заводе в Турции

Три человека пострадали. Власти провинции заявили, что это не диверсия.
Владимир Рубанов 2024-12-24 10:36:53
© Фото: Х/thenewregion

Двенадцать человек погибли и трое ранены при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ в Турции, сообщил губернатор провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу.

«12 наших граждан погибли, трое ранены в результате взрыва на заводе в районе Кареси», - цитирует его заявление газета Sabah.

По словам чиновника, вероятность диверсии исключена. Данные о числе погибших подтвердил глава МВД Али Ерликая.

Работы по спасению оставшихся на заводе рабочих продолжаются. Расследование взрыва начала прокуратура провинции.

По информации издания, инцидент произошел в цехе по производству капсул. В регион направили 112 бригад скорой медицинской помощи и пожарных.

Репортер Haber допустил, что взрыв произошел в результате удара молнии.

#в стране и мире #взрыв #завод #Турция #взрывчатка #жертвы #Али Ерликая
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