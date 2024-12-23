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Отряд Дедов Морозов-альпинистов традиционно поздравил пациентов РДКБ

В РДКБ проходят лечение пациенты из 89 регионов нашей страны, многие из них не имеют возможности встретить Новый год дома.
Катерина Радомская 2024-12-23 09:50:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отряд Дедов Морозов-альпинистов в предновогоднюю неделю навестил пациентов Российской детской клинической больницы. Предварительно они поправляют бороды и подвязывают шубы, чтобы предстать перед детьми убедительными волшебниками, ведь за оконной рамой детской больницы их давно ждут после утреннего обхода.

Кроме спасателей-Дедов Морозов, с альпинистских тросов спускаются и поднимаются на автовышках храбрые снегурочки. Дети к гостям готовились заранее - думали, что можно попросить, готовили, насколько возможно, лучший наряд, завивали кудри.

Те, кому разрешили с родителями с улицы полюбоваться десантом, принимают поздравления с наступающим праздником лично - как братья Петя и Паша. Они с мамой попали под обстрел в Белгороде и чудом остались живы, с сентября братья лечатся в Российской детской клинической больнице.

А вот 11-летняя Самира Жамбекова встретит Новый год дома в Кабардино-Балкарии. Несколько лет она планово лечится в РДКБ - восемь лет назад поступила в больницу с серьезными проблемами позвоночника. Теперь все хорошо, и она сможет ненадолго увидеться с отцом - участником СВО, который приехал домой в отпуск.

В РДКБ лечение проходят пациенты из 89 регионов России, многие из них с тяжелыми и редкими заболеваниями, потому не имеют возможности встретить праздник дома. В этом году в РДКБ в акции вызвались участвовать 20 спасателей Всероссийского студенческого корпуса.

Подобные акции ежегодно проводятся в детских больницах нашей страны.

#Новый год #дети #Дед Мороз #больница #поздравления #РДКБ
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