Отряд Дедов Морозов-альпинистов традиционно поздравил пациентов РДКБ

Отряд Дедов Морозов-альпинистов в предновогоднюю неделю навестил пациентов Российской детской клинической больницы. Предварительно они поправляют бороды и подвязывают шубы, чтобы предстать перед детьми убедительными волшебниками, ведь за оконной рамой детской больницы их давно ждут после утреннего обхода.

Кроме спасателей-Дедов Морозов, с альпинистских тросов спускаются и поднимаются на автовышках храбрые снегурочки. Дети к гостям готовились заранее - думали, что можно попросить, готовили, насколько возможно, лучший наряд, завивали кудри.

Те, кому разрешили с родителями с улицы полюбоваться десантом, принимают поздравления с наступающим праздником лично - как братья Петя и Паша. Они с мамой попали под обстрел в Белгороде и чудом остались живы, с сентября братья лечатся в Российской детской клинической больнице.

А вот 11-летняя Самира Жамбекова встретит Новый год дома в Кабардино-Балкарии. Несколько лет она планово лечится в РДКБ - восемь лет назад поступила в больницу с серьезными проблемами позвоночника. Теперь все хорошо, и она сможет ненадолго увидеться с отцом - участником СВО, который приехал домой в отпуск.

В РДКБ лечение проходят пациенты из 89 регионов России, многие из них с тяжелыми и редкими заболеваниями, потому не имеют возможности встретить праздник дома. В этом году в РДКБ в акции вызвались участвовать 20 спасателей Всероссийского студенческого корпуса.

Подобные акции ежегодно проводятся в детских больницах нашей страны.