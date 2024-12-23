Стала известна причина высадки людей из самолетов в Пулково

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 22 декабря задержали рейсы из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

С 23:30 до 00:00 было отложено восемь вылетов, а один рейс в Москву отменили. В аэропорт вызвали следственно-оперативную группу, в том числе кинолога. Борты осмотрели, но опасных предметов не нашли.

Ранее пассажиры сообщили, что их выводили из самолетов прямо перед вылетом. На других рейсах людей попросили ждать на борту.

Пассажиры рассказали об огромных очередях на выходе из аэропорта. Сейчас Пулково снова работает в обычном режиме.