Yonhap: трое пострадали из-за взрыва на военной базе в Южной Корее

Взрыв произошел на военной базе в городе Кимхэ на юго-востоке Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap. Инцидент случился в понедельник, 23 декабря, в 09.27 по местному времени.

В результате взрыва пострадали три местных жителя, пишет агентство. Однако полученные ожоги их жизням не угрожают. Уточняется, что жертв и пострадавших среди военных нет.

По данным агентства, происшествие случилось в ходе проверки резервуаров для хранения опасных веществ. Причина взрыва на данный момент неизвестна.