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Yonhap: трое пострадали из-за взрыва на военной базе в Южной Корее

Жертв в результате инцидента нет, жизни пострадавших ничего не угрожает.
Елизавета Кондрикова 2024-12-23 07:40:48
© Фото: Ali Hashisho, XinHua, Global Look Press

Взрыв произошел на военной базе в городе Кимхэ на юго-востоке Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap. Инцидент случился в понедельник, 23 декабря, в 09.27 по местному времени.

В результате взрыва пострадали три местных жителя, пишет агентство. Однако полученные ожоги их жизням не угрожают. Уточняется, что жертв и пострадавших среди военных нет.

По данным агентства, происшествие случилось в ходе проверки резервуаров для хранения опасных веществ. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

#в стране и мире #взрыв #Южная Корея #военная база #пострадавшие
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