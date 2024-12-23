Минус опорник и личный состав ВСУ: кадры работы Ми-35 в Курской области

Армейская авиация продолжает разрушать украинские укрепления в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Минобороны России и сопровождает заявление кадрами боевого вылета экипажа.

В составе смешанной тактической группы летчики нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи был выполнен пуск ракет по координатам авиационного наводчика.

Применив вооружение, летчики совершили противоракетный маневр на предельно малой высоте, при этом отстрелив тепловые ловушки против ракет украинских ПЗРК. После чего экипаж вернулся обратно на аэродром.

Об успешном поражении целей летчикам доложил передовой авиационный наводчик.

Ранее экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на боевиков в Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.