МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минус опорник и личный состав ВСУ: кадры работы Ми-35 в Курской области

Об успешном поражении целей летчикам доложил передовой авиационный наводчик.
2024-12-23 06:01:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация продолжает разрушать украинские укрепления в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Минобороны России и сопровождает заявление кадрами боевого вылета экипажа.

В составе смешанной тактической группы летчики нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

В ходе выполнения боевой задачи был выполнен пуск ракет по координатам авиационного наводчика.

Применив вооружение, летчики совершили противоракетный маневр на предельно малой высоте, при этом отстрелив тепловые ловушки против ракет украинских ПЗРК. После чего экипаж вернулся обратно на аэродром. 

Об успешном поражении целей летчикам доложил передовой авиационный наводчик.

Ранее экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на боевиков в Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ми-35м #Курская область #армейская авиация
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 