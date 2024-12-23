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Военнослужащие эвакуировали жителей Островского в ДНР из-под обстрелов ВСУ

Украинские боевики атаковали кассетами и FPV-дронами группу мирных граждан, которые эвакуировались из села Островского.
2024-12-23 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады из Сахалина эвакуировали мирных жителей села Островского в ДНР из-под обстрелов ВСУ.

Людей выводили мелкими группами через лесополосы под минометным обстрелом и атакой FPV-дронами, которую вели националисты. По словам заместителя командира батальона с позывным Айсберг, украинские боевики не могли не видеть, что это именно мирные жители, среди которых были дети.

Александр, мирный житель села Островского, вспоминает, что во время их эвакуации, украинские военные увидели их с дрона и атаковали кассетами. Он схватил свою дочь и на помощь ему поспешили российские бойцы.

«Одна из тактик военнослужащих ВСУ, что когда у них что-то не получается, они начинают сжигать, уничтожать дома, прикрываться мирным населением. Они не щадят никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Просто хотят, чтобы, наверное, процветал нацизм, но это у них не получится», - сказал он.

Мирные жители села Островского Александр и Ольга уверены, что у украинских боевиков есть команда - «зачищать» села при отходе, стирать их с лица земли и убирать мирных граждан.

Минобороны России сообщило об освобождении Островского 11 октября.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #ВСУ #спецоперация #эвакуация #мирные граждане #Островское
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