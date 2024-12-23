Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылся

В Санкт-Петербурге произошло ДТП на пешеходном переходе, в результате пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Полиция выясняет обстоятельства аварии, которая произошла на Заневском проспекте, сообщает пресс-служба полиции Петербурга.

«Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», - говорится в заявлении.

Сотрудники ГАИ на месте установили, что 50-летняя женщина при повороте налево не уступила дорогу иномарке - машины столкнулись. От удара машину отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора.

Уточняется, что сбивший пешеходов водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивают. Со слов очевидцев происшествия, на вид водителю около 25 лет.