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Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылся

Пешеходы ожидали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Толпу сбила иномарка, которую от удара после аварии вынесло на людей.
Ирина Егорова 2024-12-23 02:08:49
© Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Вконтакте © Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, Вконтакте

В Санкт-Петербурге произошло ДТП на пешеходном переходе, в результате пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Полиция выясняет  обстоятельства аварии, которая произошла на Заневском проспекте, сообщает пресс-служба полиции Петербурга.

«Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», - говорится в заявлении.

Сотрудники ГАИ на месте установили, что 50-летняя женщина при повороте налево не уступила дорогу иномарке - машины столкнулись. От удара машину отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора.

Уточняется, что сбивший пешеходов водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивают. Со слов очевидцев происшествия, на вид водителю около 25 лет. 

#Санкт-Петербург #авария #ДТП #машина #Пешеходы #иномарка
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