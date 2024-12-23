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Россиянину грозит смертная казнь на Бали

Задержанный более года продавал наркотики и хранил большие запасы запрещенных веществ у себя в квартире.
Ян Брацкий 2024-12-23 22:45:47
© Фото: Agung Kuncahya B. XinHua Global Look Press

Россиянину грозит смертная казнь на Бали за попытку торговли различными наркотиками. О действиях подозреваемого полицейским сообщили местные жители, после чего началось расследование.

«Управление по борьбе с наркотиками провинции Бали задержало россиянина <...> за попытку распространения семи видов наркотиков. Проживавший на Бали в течение года россиянин был задержан при попытке распространения 223,15 грамма гашиша», - пишет издание Jakarta Globe.

Россиянин был задержан вместе с изобличающими его уликами и допрошен на месте. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили 24 упаковки гашиша, 10 макетов марихуаны, пять псилоцибиновых грибов, 35 пакетов с белым кристаллическим веществом, а также метамфетамин, кокаин и МДМА.

Подозреваемый признался, что заказал партию наркотиков в Таиланде и должен был продать их на Бали. Незаконной деятельностью он занимался более года, тем не менее своих работодателей лично не знает.

По индонезийскому законодательству россиянину грозит смертная казнь или 20 лет тюремного заключения.

#Наркоторговля #полиция #Уголовное дело #Бали
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