Заведующий делами сердечными: Лео Бокерия отметил 85-летний юбилей

Выдающийся кардиохирург, ученый, академик Лео Бокерия отмечает 85-летие. На его счету тысячи спасенных жизней, им разработаны десятки инновационных методов лечения. Будучи президентом знаменитого Центра имени Бакулева он и сейчас проводит сложнейшие операции. Рабочий день Лео Бокерия вот уже много десятилетий неизменно начинается в половину восьмого.

«У меня было несколько раз, когда я делал по шесть-семь операций за сутки. Это нормально, когда ты знаешь, что ты делаешь, когда понимаешь свою ответственность перед человеком, который лежит перед тобой», - рассказал почетный президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.

Сегодня Центр Бакулева проводит более 5 000 операций в год на открытом сердце. Около половины из этих пациентов - дети. Он затронул сердца многих маленьких пациентов. И они запомнят его на всю жизнь. Света познакомилась с Лео Антоновичем, когда ей было семь лет. Девочка с тяжелым пороком могла не выжить.

«Риски были высокие. Если бы мне не сделали операцию в детстве, мне пришлось бы делать в восемь лет пересадку легких, пересадку сердца», - вспомнила Светлана Воронина.

Так случилось, что он не только помог семье выбить квоту на операцию, но и сам провел ее. По обыкновению, самые сложные делает в свой день рождения - 22 декабря. Через неделю девочку выписали домой.

«31 декабря у меня был день рождения. И мама Лео Бокерия очень просила, чтобы он меня отпустил домой под ее доверенность. И когда он меня выписывал, он мне подарил фарфорового ангелочка. И этот ангелочек до сих пор сколько падал и ни разу не разбился. Стоит в стенке. Я пылинки с него сдуваю по праздникам», - призналась Светлана.

В операционной он почти Бог. Ежедневно останавливает и запускает сердца. Впрочем, о себе он говорит скромно: чувствую себя достаточным профи. Влюбленным в сердце.

«Я себе завидую, честно говоря. Ничего более красивого, чем сокращающееся сердце я в жизни не видел. Вот оно сокращается плохо, еле-еле. Так сердце работает, когда ты вскрыл грудную клетку. Ты все восстановил, и примерно на третий день оно работает, как у здорового ребенка или здорового взрослого», - изумился Бокерия.

Экспериментатор и новатор Лео Бокерия выучил целую плеяду талантливых кардиохирургов, которые сейчас спасают жизни. И делом, и словом.

«Лео Антонович не только кардиохирург. Он педагог, прежде всего, он воспитатель. И, конечно, многие обязаны ему своим дальнейшим ростом, карьерой, идеологией отношения к пациентам. К своему делу», - сказал руководитель НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Успешно у Лео Антоновича сложилась не только жизнь профессиональная, но и личная.

«Я думаю, что я очень счастливый человек. Потому что я хорошо физически сохранился. Во-вторых, у меня есть любимые, очень любимые существа - это Ольга Бокерия, Ольга Бокерия-младшая, Катя Бокерия, и внуки - семь штук», - похвастался знаменитый хирург.

Восхищаться всей душой, жить по сердцу и любить всем сердцем. Правила, по которым живет сам Лео Бокерия, и учит других.

«Быть его дочерью очень приятно. Мы когда встречаемся, я обязательно услышу, что я красивая, умная, любимая, невероятная, потрясающая, и вообще супер роскошная во всех смыслах», - смеется доктор медицинских наук, неонатолог, детский кардиолог Екатерина Бокерия.

Любитель искрометно пошутить, Лео Бокерия говорит, что без юмора жить нельзя. Это вредно для сердца.

«Он такой замечательный, искренний, чистый человек. С большим юмором. Со своим пониманием жизни, и очень верным. Он очень умный человек. Умный и мудрый. И крепкий», - заверил Народный артист РФ Олег Газманов.

Даже в 85 лет энергии Лео Антоновичу не занимать. Движение - жизнь, считает академик. Помимо основной ведет активную общественную работу. И всегда открыт новому.

«Что потрясающе. Если ты начинаешь его разыскивать или выходить с каким-то предложением, не сразу, потому что он человек занятой, у него длинные операции, но он всегда тебе ответит», - отметила депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

Лео Бокерия активно занимается здоровьем нации, возглавляя одноименную Лигу. Продвигает множество проектов, связанных со здоровым образом жизни. Учит профилактике заболеваний все регионы страны. Для Донбасса все практики, что предлагает Лео Бокерия и «Лига здоровья нации», оказались спасительными. Регион сложный, население живет в стрессе, обостряются все болезни. Лео Бокерия рядом с ними по любым вопросам.

«24 на 7 они нас поддерживают. Даже когда был прилет в республиканском центре здоровья, на территории травматологии. Мы тогда потеряли все окна. И Лео Антонович Бокерия нам помог их вставить», - вспомнила начальник республиканского центра Министерства здравоохранения ДНР Татьяна Ежикова.

В свой день рождения Бокерия загадывает только одно: сохранять светлый ум и оставаться крепким физически еще много лет. И делится своей самой полезной привычкой в жизни - быть расположенным к людям.