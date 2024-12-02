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Восемь человек погибли и двое ранены при стрельбе по кафе в Мексике

Один из погибших был врачом, еще двое - пожарными.
Анастасия Бобылева 2024-12-02 03:29:03
© Фото: © Mariana Bae Eyepix Group Keystone Press Agency Global Look Press

В мексиканском городе Гуанахуато неизвестные открыли огонь по придорожному кафе и магазинам, в результате чего погибли восемь человек и пострадали еще двое. Об этом сообщил телеканал N+.

«Вооруженные лица убили сегодня ночью восемь человек в ходе нападения, которое произошло в районе Эль-Треболь в Апасео-эль-Гранде», - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из погибших был врачом скорой помощи, еще двое - пожарными из Селайи. Прокуратура не сообщила, удалось ли идентифицировать остальных жертв трагедии. Также известно, что мужчина и женщина, получившие огнестрельные ранения, были госпитализированы.

По предварительным данным, преступники в «роскошном белом» автомобиле остановились на обочины у кафе и открыли огонь по группе мужчин. После этого они скрылись.

#стрельба #мексика #криминал
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