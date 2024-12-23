Эксперт сравнил преимущества живой и искусственной елки

Приобретая в дом искусственную новогоднюю елку, необходимо уделять внимание качеству сырья, из которого она изготовлена. То же самое касается живого дерева, рассказал «Звезде» кандидат биологических наук Михаил Карпачевский.

«Очень многое зависит от того, откуда любая елка взялась. Искусственные елки бывают сделаны бог знает из чего, и какой-то вред там возможен. Но это не говорит о том, что любая искусственная елка становится автоматически вредной для здоровья», - отметил кандидат биологических наук.

Приобретать живое дерево на легальных елочных базарах безопасно при условии, что вся разрешительная документация на товар присутствует, добавил эксперт.

«Живая елка, зимой, скорее всего, не создаст угрозы. Что касается насекомых, то они живут на крупных деревьях, на маленьких елках обычно никого нет. Только если она плохого качества, с нее очень быстро осыпятся иголки, и вам придется потом елку эту тащить на лифте и осыпать иголками весь подъезд. Но это вопрос к качеству самого дерева и условиям хранения», - сказал Карпачевский.

Подводя итог, специалист отметил, что пластмасса всегда будет хуже живой ели. Но и здесь все зависит от качества материалов и сборки. Дорогие и качественные елки служат не один год и не выделяют токсичных веществ.