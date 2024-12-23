Хищный напарник Пола Хогана по фильму «Крокодил Данди» умер в Австралии

В Австралии умер крокодил Берт, снимавшийся в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли. Об этом сообщила администрация природного парка, в котором содержалась рептилия.

«С большой печалью мы объявляем о кончине Берта, культового гребнистого крокодила и звезды классического австралийского фильма "Крокодил Данди". Берт мирно ушел в течение выходных в возрасте приблизительно более 90 лет, ознаменовав тем самым конец невероятной эпохи», - говорится в сообщении парка на его странице в соцсети.

Крокодил жил в парке с 2008 года, будучи пойманным в 1980 году. Своих сородичей в дикой природе Берт пережил как минимум на 20 лет, уточнили в парке.

Животное стало самым узнаваемым представителем своего вида после появления на экранах. Берт также помог сформировать имидж Австралии как «страны сурово-красивой и впечатляющей дикой природы», сообщили в пресс-службе парка.

В честь одного из самых кинематографичных крокодилов в парке планируют установить памятный знак.