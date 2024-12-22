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Студента РУДН задержали по делу о вербовке в ряды террористов

На него завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.
Сергей Лебедев 2024-12-22 09:21:44
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Следователи подозревают его в вербовке своих знакомых в террористическую организацию.

Задержанным является ранее не судимый гражданин Российской Федерации, учащийся второго курса РУДН. На него завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, пишет ТАСС.

Мужчине уже избрали меру пресечения. Его отправили в СИЗО.

В данный момент продолжается следствие по делу о вербовке.

#Москва #в стране и мире #ФСБ #РУДН #Уголовное дело #Вербовка
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