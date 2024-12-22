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Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Союза МС-27»

Запуск «Союза МС-27» и приземление «Союза МС-26» состоятся весной 2025 года.
Анастасия Бобылева 2024-12-22 05:47:03
© Фото: roscosmos.ru

Орбиту МКС подняли в рамках подготовки к запуску корабля «Союз МС-27» и приземлению «Союза МС-26». Об этом сообщил Роскосмос в своем телеграм-канале.

«Средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,3 км и составила 416,43 км над поверхностью Земли. МКС готовят к старту «Союза МС-27» и посадке «Союза МС-26»», - говорится в сообщении.

Двигатели «Прогресса МС-28» начали работу в 4:10 и закончили через 811,3 секунды (более 13 минут). Они выдали импульс величиной 1,3 м/с.

Старт ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-26» состоялся 11 сентября 2024 года. Он состыковался с модулем «Рассвет» на МКС вечером того же дня. Позже экипаж российского корабля перешел на борт Международной космической станции. Как рассказали в Роскосмосе, коллеги тепло встретили наших космонавтов.

#в стране и мире #космос #мкс #союз мс-27
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