Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на Камчатке

В Кроноцком заливе на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом написала пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», - говорится в сообщении.

Сила толчков ощущалась на два балла. Никто не пострадал в результате землетрясения, разрушений тоже нет.