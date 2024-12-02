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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на Камчатке

Сила землетрясения ощущалась на два балла.
Анастасия Бобылева 2024-12-02 03:00:05
© Фото: Uwe Anspach, dpa, Globallookpress

В Кроноцком заливе на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом написала пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», - говорится в сообщении.

Сила толчков ощущалась на два балла. Никто не пострадал в результате землетрясения, разрушений тоже нет.

#МЧС РФ #Камчатка #землетрясение
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