МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Купянском направлении расчеты «Мста-С» уничтожили опорный пункт боевиков

Опытные артиллеристы тратят всего несколько минут после получения данных о цели до произведения выстрела.
2024-01-22 06:19:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Купянском направлении спецоперации расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» круглосуточно наносят удары по украинским националистам. Координаты целей вычисляют на основании данных разведки. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Точечными ударами 152-миллиметровых снарядов работают по бронетехнике, опорным пунктам, артиллерийским орудиям и радиолокационным станциям. Расчеты орудий счет пораженных целей уже давно не ведут. Будучи на значительном расстоянии от врага, «Мста-С» наносит максимальный урон.

Опытные артиллеристы тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Они используют тактику частых смен огневых позиций. Это необходимо, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Работаем по укрепрайонам, живой силе и бронетехнике противника. Поражали польские "Крабы", американские M113 Bradley и "Грады"», - говорит командир орудия «Мста-С» с позывным «Макар».

Так, например, недавно расчеты САУ «Мста-С» поразили замаскированные опорные пункты боевиков и живую силу. Уничтожение цели подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #спецоперация #САУ #Мста-С #самоходка #СВО #Купянское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»