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В Конго 38 человек погибли и 100 пропали при опрокидывании судна

Количество погибших может быть и значительно больше, так как судно по пути заходило в два порта, и число пассажиров на нем могло вырасти до 400.
Анастасия Бобылева 2024-12-22 04:42:51
© Фото: Fabian von Poser imageBROKER.com Globallookpress

На реке Бусира в Демократической Республике Конго судно перевернулось из-за перегруза. В результате инцидента погибли 38 человек и не менее 100 пропали без вести, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официальных лиц и очевидцев.

«Перегруженный людьми, возвращавшимися домой на Рождество, паром перевернулся на реке Бусира на северо-востоке Конго, в результате чего 38 человек погибли, а более 100 пропали без вести», - говорится в публикации.

Уточняется, что количество погибших может быть и значительно больше, так как судно по пути в Боэнде заходило в два порта - Ингенде и Лооло, после чего число пассажиров могло увеличиться до 400. Спасти на данный момент удалось только 20 человек.

Паром, согласно тексту публикации, следовал в составе конвоя других судов. Основную часть пассажиров составляли торговцы, которые возвращались домой на Рождество.

Несмотря на предупреждения чиновников, жители Конго продолжают перегружать паромы. Дело в том, что жители отдаленных районов не могут позволить себе общественный транспорт, а лодки являются более доступным способом перемещения.

#в стране и мире #Африка #Конго #Трагедия #судно
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