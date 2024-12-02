На острове Родос из-за ливней затопило дома, 80 человек эвакуировали

Многие дома на греческом туристическом острове Родос затопило в результате проливных дождей, которые обрушились на Грецию с приходом шторма «Бора». Как сообщает Reuters, с Родоса эвакуировали 80 человек.

Пожарная служба, пишет издание, получила более 650 вызовов на откачку воды из затопленных зданий. Больше всего пострадал город Ялиссос. О пострадавших сообщений нет.

А на острове Лемнос из-за стихии погиб один человек. Тело 57-летнего фермера обнаружили возле его автомобиля. Он пытался вытащить машину из грязи, но его унесло потоком воды.