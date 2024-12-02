МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На острове Родос из-за ливней затопило дома, 80 человек эвакуировали

На Грецию обрушился шторм «Бора», из-за чего многие дома на Родосе оказались затоплены, а людей пришлось эвакуировать.
Анастасия Бобылева 2024-12-02 02:20:59
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Global Look Press

Многие дома на греческом туристическом острове Родос затопило в результате проливных дождей, которые обрушились на Грецию с приходом шторма «Бора». Как сообщает Reuters, с Родоса эвакуировали 80 человек.

Пожарная служба, пишет издание, получила более 650 вызовов на откачку воды из затопленных зданий. Больше всего пострадал город Ялиссос. О пострадавших сообщений нет.

А на острове Лемнос из-за стихии погиб один человек. Тело 57-летнего фермера обнаружили возле его автомобиля. Он пытался вытащить машину из грязи, но его унесло потоком воды.

#в стране и мире #Наводнение #Греция #родос
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 