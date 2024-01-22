Из-за непогоды 15 авиарейсов в Пулково ушли на запасные аэродромы

Уже 15 авиарейсов в Санкт-Петербург перенаправлены из Пулково на запасные аэродромы из-за непогоды, сообщила Росавиация. В районе аэропорта сильный порывистый боковой ветер.

Воздушная гавань работает по фактической погоде. Аэродромные службы приводят в нормативное состояние взлетно-посадочную полосу. По данным Росавиации, на ВПП низкий коэффициент сцепления.

Ранее в пресс-службе управляющей компании Пулкова сообщили, что из-за порывов бокового ветра задерживаются прибытие и вылет самолетов. По данным онлайн-табло, сейчас на вылет задерживаются 16 рейсов.