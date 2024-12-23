Новая гастроль со старой программой. В этот раз благодарная сцена Брюсселя с лидерами стран НАТО встречала Зеленского сразу же после Прямой линии Владимира Путина. Она и стала основной темой выступления просроченного комика который, привычно запинаясь, путаясь в словах и языках, пытался обвинять Россию в кровожадности и недоговороспособности. Этим он вызвал смех у слушателей в ходе своей речи.

Смех - уже давно единственная достойная награда для подобных абсурдных выступлений. Диалог с Зеленским похож на разговор с агрессивным слабослышащим. И с этим из раза в раз сталкивается чуть ли не главный проводник мирных идей в Европе - Виктор Орбан. Так и сейчас в ответ на мирные инициативы венгерского лидера киевский узурпатор скатился в откровенное площадное хамство.

Ответ венгерского лидера не заставил себя ждать. Не опускаясь до уровня Зеленского, Виктор Орбан посоветовал тому сохранять необходимое в нынешней ситуации хладнокровие.

«Никакие провокации недопустимы, стратегическое спокойствие - самое важное во время конфликта. Погибли сотни тысяч людей, много раненых, вдов и сирот. Разрушена энергетическая инфраструктура. Невозможно предвидеть, на что будет жить эта страна в будущем», - подчеркнул Орбан.

Но хамство - не самая низшая ступень, на которую готов ступить нелегитимный Зеленский. Роберт Фицо - еще один европейский глас разума, рассказал, что Зеленский буквально шантажировал Словакию. Лидер киевских боевиков заявил приьему Словакии, что заблокирует транзит российского газа. А получив отказ попытался подкупить Фицо, предложил поучаствовать в мародерстве замороженных российских активов. Поддержку Словакии в вопросе вступления Украины в НАТО Зеленский оценил в 500 миллионов евро, украденных у России.

«Зеленский выступил с предложениями, которые кажутся мне абсурдными. Например, он согласился на транзит газа только в том случае, если мы не заплатим за него России до конца войны. Но какой дурак даст нам бесплатный газ? Зеленский спросил у меня: стал бы я голосовать за членство Украины в НАТО, если бы она дал мне 500 миллионов евро российских активов? Конечно я сразу же ответил, что никогда», - рассказал словацкий премьер.

Получивший в марте пулю за антикиевскую позицию, но не изменивший после этого себе Фицо доказал, что его не получится ни запугать, ни подкупить. По другую сторону Европейских баррикад, возведенных вокруг просроченного Зеленского собрались куда как менее стойкие представители, которых пытается возглавить Макрон. На этой неделе он вновь попытался убедить Евросоюз в необходимости ввода миротворческого контингента на Украину. И снова его инициатива не встретила поддержки. Сразу ряд стран высказались категорически против подобных действий.

В то же время Германию, некогда локомотив Европы, все эти милитаристские игры с поддержкой режима Зеленского и вовсе вогнали в глубочайший экономический и политический кризис. В начале недели в Бундестаге состоялись слушания по вынесению вотума недоверия Олафу Шольцу.

«Вы оставляете страну в одном из самых крупных экономических кризисов в послевоенной истории. Было всего два случая, когда Германия находилась в рецессии два года подряд: один был при Герхарде Шредере, который, по крайней мере, представил повестку дня 2010. Второй - при Олафе Шольце. а вы стоите здесь и говорите, что дела идут как обычно», - возмутился кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц.

Результат предсказуемый: Бундестаг не доверяет своему канцлеру. Досрочные выборы назначены на 23 февраля. А сам Шольц, по данным немецкой прессы, срочно засобирался спасать свой рейтинг не куда-нибудь, а прямиком в Москву.

Проукраинская часть Европы, которая планомерно в ущерб себе кормила режим Зеленского буквально похоронила себя, доказав полнейшую несостоятельность и поставив под угрозу сам факт своего существования.

По обыкновению, причины того, что происходит в Европе - стоит искать в США. После победы Дональда Трампа уходящая администрация Байдена уже не способна в прежних объемах подкармливать ручного узурпатора-Зеленского и проукраинскую Европу.

По данным Reuters, в ближайшие дни будет объявлено о последнем пакете помощи Украине. Но успеют ли в США все это оружие произвести и закупить - большой вопрос. Инаугурация Дональда Трампа состоится уже 20 января. И судя по всему, новоизбранный президент США готов приложить все усилия, чтобы сделать предвыборное обещание и остановить конфликт. Ведь на кону для него стоит не только доброе имя и крепость слова.