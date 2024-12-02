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На Украине жителей 14 областей оповестили сигналом о воздушной тревоге

Жителей 14 украинских областей оповестили о воздушной тревоге, среди них такие регионы как Киевская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Дарина Криц 2024-12-02 02:26:50
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press

По меньшей мере в 14 областях Украины объявили воздушную тревогу, среди них есть столица Киев и Киевская область.

Также сообщается о прозвучавших предупреждениях в Череповецкой, Сумской и Полтавской областях и Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской.

Кроме этого, на северо-западе и в центре Украины также услышали воздушные сирены (Житомирская и Винницкая области). В западной части Украины также прозвучала воздушная тревога (Хмельницкая, Ровненская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области).

Об этом сообщило украинское министерство цифровой трансформации. Данные актуальны на 02:10 по московскому времени. Жителей просят пройти в безопасные места или убежища.

#в стране и мире #Украина #оповещение населения #воздушная тревога #воздушные сирены
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