Герои прошлого и настоящего: как в России готовятся к Году защитника Отечества

Приближающийся 2025-й год объявлен Годом защитника Отечества. В честь героев специальной военной операции и в память о подвигах предков, которые сражались за Родину в разные исторические эпохи. Об этом Владимир Путин рассказал на заседании Госсовета.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова считает, что воспитывать наших детей нужно на примерах наших героев, которых у нас немало. Детям есть, на кого ориентироваться. В качестве яркого примера она привела экипаж танка «Алеша».

Вся страна узнала о них летом прошлого года, когда танкисты в одиночку уничтожили колонну бронемашин ВСУ. Чтобы увековечить подвиг наших военнослужащих, телеканал «Звезда» предложил инициативу выпустить патриотические школьные тетради с их изображением. Предложение поддержали Минпромторг и вице-спикер Госдумы. Как воплотить подвиг в рисунке, придумали в студии военных художников имени Грекова. В свет уже вышли сотни тысяч экземпляров, и это только начало.

«Вот так наших детей, которых по идее должно окружать все самое лучшее. Это одежда, игрушки транслирующие все самое важное, - вот, что нам нужно», - подчеркнула Кузнецова.

Дети гордятся своими отцами-героями и, кажется, загадывают одно желание: чтобы папа был рядом и скорее вернулся домой.

После праздничных песен и хороводов всех на Елке Победы ждал сюрприз. Детям участников СВО провели экскурсию. Они прошли дорогой победы до самого Рейхстага. Большое историческое путешествие состоялось в залах Музея Победы.

До мельчайших деталей воссозданы главные события времен Великой Отечественной: от ворот Брестской крепости до улиц освобожденной Европы. Тяжелые бои, раненые солдаты и медсестры, спасающие жизни. И вот, находясь в такой обстановке, ребята могут представить не только как сражались за мирное небо наши дедушки, но и как сражаются сейчас их отцы.