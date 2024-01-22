МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин Украины призвал запретить на 50 лет все транспортные связи с РФ

Подобное предложение будет внесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-01-22 21:06:01
© Фото: Britta Pedersen, ZB Globallookpress

Правительство Украины выступило с предложением ограничить сроком на 50 лет все транспортные связи с Россией, под запрет попадает как воздушный, так и автомобильный и железнодорожный транспорт РФ. Об этом сообщили в «СТРАНА.ua».

«Правительство издало распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим.ред.)», - говорится в распоряжении украинского Кабмина.

Уточняется, что в данном случае речь идет о запрете прямого воздушного сообщения между Украиной и Россией. Украинское воздушное пространство предлагается закрыть для российских самолетов, то же самое планируется сделать с водным пространством страны.

В том числе предполагается запрет на въезд на территорию Украины с российской стороны на железнодорожном и автомобильном транспорте, включая автобусы.

Предложения в СНБО будут внесены в десятидневный срок.

#Украина #СНБО #Запрет #Воздушное пространство #кабмин украины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»