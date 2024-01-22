Кабмин Украины призвал запретить на 50 лет все транспортные связи с РФ

Правительство Украины выступило с предложением ограничить сроком на 50 лет все транспортные связи с Россией, под запрет попадает как воздушный, так и автомобильный и железнодорожный транспорт РФ. Об этом сообщили в «СТРАНА.ua».

«Правительство издало распоряжение о внесении такого предложения на рассмотрение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим.ред.)», - говорится в распоряжении украинского Кабмина.

Уточняется, что в данном случае речь идет о запрете прямого воздушного сообщения между Украиной и Россией. Украинское воздушное пространство предлагается закрыть для российских самолетов, то же самое планируется сделать с водным пространством страны.

В том числе предполагается запрет на въезд на территорию Украины с российской стороны на железнодорожном и автомобильном транспорте, включая автобусы.

Предложения в СНБО будут внесены в десятидневный срок.