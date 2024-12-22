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В Иране убили российского дальнобойщика

Дипломаты попросили иранскую сторону как можно скорее расследовать убийство дальнобойщика из Дагестана и навести порядок на погранпереходе «Астара».
Марина Крижановская 2024-12-22 15:11:35
© Фото: Sha Dati, XinHua, Global Look Press

Российские загранучреждения в Иране контролируют расследование убийства россиянина в исламской республике. Смерть наступила шесть дней назад около города Астара в одном из парков. Убитый был уроженцем Дагестана и работал дальнобойщиком.

«16 декабря этого года в парке близ города Астара было обнаружено тело гражданина России, уроженца Дагестана и водителя грузовика, с огнестрельными ранениями. В настоящее время расследование проводят иранские власти, и этот процесс находится под пристальным контролем генерального консульства России в Реште и посольства РФ в Иране», - указала пресс-служба посольства РФ в ИРИ.

Российские власти просят иранских коллег как можно быстро и тщательно расследовать это преступление и наказать преступников, а также восстановить порядок на погранпереходе «Астара». Дипломаты выразили соболезнования родным и близким погибшего соотечественника.

Также о трагическом происшествии сообщило 18 декабря Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

#в стране и мире #убийство #Иран #Посольство РФ #дальнобойщик #дипломаты РФ #Астара #гибель россиянина
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