В Турции вертолет с медиками врезался в здание больницы и разбился

На территории турецкой провинции Мугла разбился вертолет, перевозивший медицинских работников. Они спешили на экстренный вызов.

Принадлежавшее медицинскому учреждению воздушное судно при взлете задело винтами верхние этажи здания, затем потеряло управление и упало.

Из-за удара он практически разломился на части. Погибшими оказались врач, санитар и оба пилота вертолета.

«Вертолет потерпел крушение во время взлета с вертолетной площадки больницы. Двое пилотов, врач и медицинский сотрудник погибли в результате катастрофы», - рассказал журналистам губернатор Муглы Идрис Акбыйык.

Трагический инцидент уже расследуют. также сообщается, что в той местности сейчас стоит плотный туман.

По информации издания Daily Sabah, ЧП произошло около 10 часов утра, когда вертолет санитарной авиации, принадлежащий турецкому минздраву, во время взлета врезался в верхний этаж здания больницы. В Мугле ​​он находился для выполнения служебных заданий, но накануне не смог вылететь из-за неблагоприятных погодных условий.

Утром экипаж попытался вылететь в Анталью, но после взлета попал в густой туман и, столкнувшись со зданием, упал во двор.