Опубликованы первые кадры спасения экипажа Ан-2 на Камчатке

Члены экипажа обнаруженного в Камчатском крае самолета Ан-2 встретили сотрудников МЧС со слезами на глаза. В распоряжении телеканала «Звезда» появились первые кадры с места спасения.

На видео видно, что изнеможенные мужчины еле передвигались. Они выжили чудом. Для того, чтобы согреться, они выкопали яму под снегом. Еды у них практически не было.

Напомним, самолет Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Борт перевозил груз из села Мильково в поселок Оссора.

Сегодня рано утром экипаж нашли. Пострадавших доставили в больницу в поселок Мильково.