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Опубликованы первые кадры спасения экипажа Ан-2 на Камчатке

Изнеможенные мужчины встретили спасателей со слезами на глазах.
Сергей Лебедев 2024-12-22 10:27:58
© Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России © Видео: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Члены экипажа обнаруженного в Камчатском крае самолета Ан-2 встретили сотрудников МЧС со слезами на глаза. В распоряжении телеканала «Звезда» появились первые кадры с места спасения.

На видео видно, что изнеможенные мужчины еле передвигались. Они выжили чудом. Для того, чтобы согреться, они выкопали яму под снегом. Еды у них практически не было.

Напомним, самолет Ан-2 пропал с радаров 19 декабря. Борт перевозил груз из села Мильково в поселок Оссора.

Сегодня рано утром экипаж нашли. Пострадавших доставили в больницу в поселок Мильково.

#Камчатский край #Ан-2 #спасение #пострадавшие #госпитализация #наш эксклюзив
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