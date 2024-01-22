Путин подписал закон о кадровом резерве для государственной гражданской службы

Владимир Путин подписал указ о создании в России федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Этот документ утверждает положение о кадровом резерве и порядок его формирования.
Претенденты на госдолжности, которых назначает президент, должны присутствовать в этом резерве.
Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.
В федеральный кадровый резерв не будут включать тех, кто уже включен в федеральные кадровые резервы федеральных госорганов.
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