Путин подписал закон о кадровом резерве для государственной гражданской службы

Владимир Путин подписал указ о создании в России федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Этот документ утверждает положение о кадровом резерве и порядок его формирования.

Претенденты на госдолжности, которых назначает президент, должны присутствовать в этом резерве.

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.

В федеральный кадровый резерв не будут включать тех, кто уже включен в федеральные кадровые резервы федеральных госорганов.