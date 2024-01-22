МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о кадровом резерве для государственной гражданской службы

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.
Владимир Рубанов 2024-01-22 18:57:01
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин подписал указ о создании в России федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе. Этот документ утверждает положение о кадровом резерве и порядок его формирования.

Претенденты на госдолжности, которых назначает президент, должны присутствовать в этом резерве.                                                                     

Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.

В федеральный кадровый резерв не будут включать тех, кто уже включен в федеральные кадровые резервы федеральных госорганов.

#Кремль #Владимир Путин #указ #госслужба #Государственная гражданская служба #кадровый резерв
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»