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На мусорном заводе в Петербурге спасли йорка за минуту до измельчения

Пес приехал в субботу в спрессованном мусоре, теперь сотрудники завода будут искать старых хозяев или подберут йорку новых заботливых.
Елизавета Кондрикова 2024-01-22 18:19:01
© Фото: spetsTrans1, Telegram

Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге нашли живого йоркширского терьера в спрессованных отходах за минуту до начала процесса измельчения. Об этом сообщили работники завода.

«Пока что малыш остался на заводе, где наши коллеги о нем прекрасно заботятся - кормят, одевают, гуляют и ласкают», - говорится в сообщении завода в Telegram-канале.

Собаку заметили чудом в субботу, 20 января, когда сотрудники увидели шевеление в мусоре, передает Life. На завод в Обухово свозят мусор со всего города, при этом собака сумела пережить шесть подходов прессовки в мусоровозе.

На заводе уточнили, что собака выглядит ухоженной и похожа на домашнего пса. Сотрудники будут искать старых хозяев, понадеявшись, что не они выбросили йорка в мусор. Псу дали временную кличку Счастливчик. По словам работников мусорного завода, уже выстроилась очередь из желающих приютить терьера.

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