Над российскими регионами сбили 19 украинских БПЛА

Минувшей ночью было предотвращено несколько попыток киевского режима провести террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов по территории России.

«За ночь дежурные силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА», - сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что девять дронов уничтожили над Белгородской областью, пять - над Воронежской областью, три - над Черным морем. Над Курской областью и Краснодарским краем сбили по одному украинскому БПЛА.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.