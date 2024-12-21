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Над российскими регионами сбили 19 украинских БПЛА

Работали средства противовоздушной обороны, заявили в Минобороны РФ.
2024-12-21 07:43:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью было предотвращено несколько попыток киевского режима провести террористические акты с использованием беспилотных летательных аппаратов по территории России.

«За ночь дежурные силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА», - сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что девять дронов уничтожили над Белгородской областью, пять - над Воронежской областью, три - над Черным морем. Над Курской областью и Краснодарским краем сбили по одному украинскому БПЛА.

Материал подготовили Никита Матосов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #регионы россии #силы пво #сбили БПЛА
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